Президент объявил о призыве резервистов в особый период: кто они такие
Россия 21 февраля признала псевдореспублики на Донбассе, а также приняла закон, разрешающий российским войскам находиться на территории другого государства. Перед нашествием агрессора 22 февраля президент Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период.
Еще раньше президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период. Теперь глава государства подготовил соответствующий указ.
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Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке,
– сказал президент.
Из кого состоит оперативный резерв первой очереди в Украине, кого смогут призывать в армию без мобилизации и как на это влияет возраст резервистов в нашем материале.
Кто такие резервисты?
Это запасной ресурс украинской армии, который, в случае чего, позволяет быстро доукомплектовать боевые военные части подготовленными гражданами.
В отличие от военнослужащих запаса, в мирное время они проходят службу исключительно на добровольной основе. В особый период (который действует в Украине с 2014 года) военного оперативного резерва в обязательном порядке зачисляются военнослужащие, которые уволены с военной службы по призыву во время мобилизации, срочной службы, военной службы по контракту.
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Предельный возраст для службы в военном резерве:
- 60 лет – для рядового, сержантского, старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;
- 65 лет – для высшего офицерского состава.
Что еще отличает резервистов от военнослужащих запаса – планомерная военная выучка. За успешное выполнение программы подготовки в течение года получают денежное вознаграждение в размере не более двух минимальных прожиточных минимумов в месяц.
Резерв бывает:
- оперативный;
- мобилизационный;
- общественный.
Что такое оперативный резерв?
Это те, кого сразу призывают на помощь в случае активизации боевых действий, где-либо на линии разграничения, или на отдельных участках государственной границы.
Оперативный резерв первой очереди – самый боеспособный. В него входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период — также все, кто отслужил в зоне боевых действий в возрасте до 40 лет.
Этих резервистов используют для доукомплектования:
- органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава Вооруженных Сил,
- органов управления, воинских частей и подразделений других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований
- правоохранительных органов специального назначения и Госспецсвязи.
Оперативный резерв второй очереди — военнослужащие старшего возраста, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.
Резерв второй очереди состоит из резерва наращивания и территориального резерва.
Резерв наращивания – это резервисты и военнообязанные, предназначенные для комплектования органов военного управления, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций, которые не вошли в боевой состав Вооруженных Сил, в частности тех, что формируются в особый период (стратегических резервов), военных учебных заведений, учреждений и организаций, новых органов управления, воинских частей и подразделений других военных формирований.
Территориальный резерв включает резервистов и военнообязанных, предназначенных для комплектования воинских частей, подразделений территориальной обороны.
Что такое мобилизационный резерв?
Это военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.
Эти резервисты предназначены для комплектования:
- высших военных учебных заведений,
- учебных частей (центров) с целью доукомплектования личным составом органов военного управления,
- органов управления,
- воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил и других воинских формирований.
Что такое общественный резерв?
Это те, кто добровольно участвует в гарантировании нацбезопасности и обороны государства. Этот резерв включает граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу.
Резервистов общественного резерва могут привлекать для комплектования Вооруженных Сил и других воинских формирований в особый период.
В случае чего, общественный резерв мобилизуется в последнюю очередь в случае наихудшего сценария развития событий.
Как узнать, что вы – резервист?
Тут все просто: если вы подписывали соответствующее сообщение – вы резервист. Если нет – то нет.
При желании, каждый может пройти службу в военном резерве и стать резервистом. Для этого надо изучить условия прохождения такой службы в ближайшем территориальном центре комплектования и пройти медкомиссию.
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Окончательное решение о зачислении в военный резерв принимает командир части, в составе которой резервист будет выполнять задачи. В случае его согласия, заключают контракт, регламентирующий отношения во время прохождения службы.
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