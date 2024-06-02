Более 155 тысяч женщин уже обновили данные через "Резерв+: сколько граждан забронированы

Более миллиона граждан обновили свои учетные данные через приложение Резерв+. Речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.

В Минобороны сказали, сколько женщин уже обновили данные через приложение. Также назвали количество забронированных и тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.

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Сколько женщин обновили данные через Резерв+

Учетные данные через Резерв+ обновили более 155 тысяч женщин. В Министерстве обороны в очередной раз подчеркнули, что в приложении надо регистрироваться только военнообязанным женщинам, что предусмотрено законом и правилами воинского учета. В частности, речь идет о тех, кто имеет медицинское и фармацевтическое образование, а также резервисток.

Уже 1,35 миллиона военнообязанных обновили свои данные. Из них почти 141 тысяча забронированы, более 80 тысяч имеют отсрочку, а еще более чем 183 тысячи исключены из воинского учета.

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