Огромные резервы: военный эксперт предостерег, что армия России не закончится в Бахмуте

Журнал The Economist сообщает, что российская армия сейчас в плачевном состоянии и в боях за Бахмут исчерпывает свои и без того скудные ресурсы. Однако журналистам этого издания следовало бы узнать в Википедии, какова площадь территории России, какое количество населения она имеет и какой у нее мобилизационный ресурс.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, заместитель директора Института исследований армии Михаил Самусь. По его словам, если кто-то считает, что у России мизерные возможности, он ошибается. У нее есть еще много резервов и ресурсов.

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Диктаторский режим России легко мобилизует население

Он отметил, что в России осталось еще со времен Советского Союза тысячи единиц бронетехники.

Да, это металлолом, он едва едет и стреляет. Но он несет смерть. Да, они используют тактику даже Первой мировой войны, бросая свою пехоту в атаки. Но у них этого "пушечного мяса", к сожалению, очень много,

– заметил военный эксперт.

По его словам, в России есть диктаторский режим, который легко может мобилизовать население, и бросать на украинские позиции заключенных, пациентов психиатрических больниц или должников, имеющих задолженность в банке.

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У Украины есть шанс переломить хребет русской армии

"Поэтому мы и говорим нашим западным партнерам, что нам противостоит не скудная армия, а миллионная. И поэтому нам нужны тысячи танков, единиц бронетехники и, пожалуйста, дайте нам авиацию", – подчеркнул Самусь.

Он заметил, что можно сказать: мол, зачем украинцам вся эта техника, они одной левой победят "мизерную" российскую армию. И не важно, что в России 140 миллионов населения, а на территории Украины сейчас находится около 30 миллионов.

Мы должны доносить до наших западных союзников, что сейчас ключевой период в этой войне, и у Украины есть шанс переломить хребет российской армии. Но для этого нужно современное оружие, которое поможет нам в этом,

– отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что мы не пытаемся действовать симметрично, потому что Россия может выставить миллионную армию, а мы, допустим, 100-тысячную.

"Но нужно, чтобы эти 100 тысяч были сформированы в современные подразделения, использующие разведку, систему управления ситуативной осведомленностью, тысячи дронов, авиацию, боеприпасы, артиллерию и т.д.", – резюмировал Михаил Самусь.

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