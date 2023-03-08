Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, заступник директора Інституту досліджень армії Михайло Самусь. За його словами, якщо хтось вважає, що у Росії мізерні можливості, він помиляється. У неї ще є багато резервів і ресурсів.

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Диктаторський режим Росії легко мобілізує населення

Він наголосив, що в Росії залишилось ще з часів Радянського Союзу тисячі одиниць бронетехніки.

Так, це – металолом, він ледве їде і стріляє. Але він несе смерть. Так, вони використовують тактику навіть Першої світової війни, кидаючи свою піхоту в атаки. Але в них цього "гарматного м'яса", на жаль, дуже багато,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, в Росії є диктаторський режим, який дуже легко може мобілізувати населення, і кидати на українські позиції ув'язнених, пацієнтів психіатричних лікарень або боржників, що мають заборгованість в банку.

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В України є шанс переламати хребет російській армії

"Тому ми й говоримо нашим західним партнерам, що нам протистоїть не мізерна армія, а мільйонна. І тому нам потрібні тисячі танків, одиниць бронетехніки і, будь ласка, дайте нам авіацію", – підкреслив Самусь.

Він зауважив, що можна сказати: мовляв, навіщо українцям вся ця техніка, вони однією лівою переможуть "мізерну" російську армію. І не важливо, що в Росії 140 мільйонів населення, а на території Україні зараз перебуває приблизно 30 мільйонів.

Ми маємо доносити до наших західних союзників, що зараз є ключовий період у цій війні, і в України є шанс переламати хребет російській армії. Але для цього потрібна сучасна зброя, яка допоможе нам в цьому,

– відзначив військовий експерт.

Він наголосив, що ми не намагаємось діяти симетрично, тому що Росія може виставити мільйонну армію, а ми, припустимо, 100-тисячну.

"Але потрібно, щоб ці 100 тисяч були сформовані в сучасні підрозділи, які використовують розвідку, систему управління ситуативної обізнаності, тисячі дронів, авіацію, боєприпаси, артилерію тощо", – резюмував Михайло Самусь.

Постачання зброї Україні від союзників