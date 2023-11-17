Россия не может производить ракеты и дроны в заявленном количестве, – ОП

Российские пропагандисты пытаются убедить, что в их армии якобы нет проблем с вооружением и человеческим ресурсом. Возможности страны-агрессора действительно не стоит недооценивать, однако их военное производство не столь существенно выросло, как они рассказывают.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что о якобы большом производстве ракет, дронов, мощной мобилизации говорят только пропагандисты. На самом деле все выглядит гораздо хуже.

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Сколько еще ресурсов есть у врага

Россия – действительно большая страна, которая имеет определенные ресурсы, в том числе и денежные. Но в последнее время их военное производство не столь существенно выросло.

"Почему они постоянно истерят о необходимости переводить свою экономику на мобилизационные рельсы? Потому что им ничего не удается сделать. В России действительно есть ракетное производство, но это не тот объем, о котором заявляют россияне и о котором мы думаем. У них нет производственных мощностей для того, чтобы штамповать их тысячами", – рассказал Михаил Подоляк.

Дроновое производство в оккупантов действительно есть, но также не в том количестве, как раньше. До полномасштабного вторжения в Украину, российская экономика уже не была конкурентной, потому что выживала за счет сырья, которое масштабно продавала. А сегодня из-за существенных санкционных ограничений вообще стала не технологичной и полной проблем.

Советник главы ОПУ объяснил, сколько ресурсов на самом деле есть у россиян: смотрите видео

Какая ситуация с мобилизацией в России

Оккупанты рассказывают о якобы очень большом мобилизационном резерве. На самом деле, в этом плане у них также серьезные проблемы, а все разговоры о том, что люди массово подписывают контракты и идут воевать за деньги – фикция.

Не так уж много денег они выдают тем людям, которые готовы "утилизироваться" в Украине. А во-вторых, если экономика у вас больна, то она больна во всем, в том числе и в возможности финансировать дешевый ресурс,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Оккупанты не хотят отправлять, например, танк, потому что он дорого стоит, а хотят отправить дешевого мобилизованного, потому что он не стоит ничего. И на нем можно еще и сэкономить. Поэтому у них, безусловно, сложные процессы с мобилизацией и контрактниками.

Не стоит забывать и о коррупции, которая в России просто фантастична по объему. Коррупция – это сущность и синоним России, и она никуда не исчезла. Напротив, сегодня они ведут себя так, словно в последний день, поэтому надо воровать, воровать и еще раз воровать – все это признак умирающего государства,

– добавил Подоляк.

Сегодня Россия компенсирует свои потери количеством расконсервированной техники и снарядами, которые получает от Северной Кореи.

Что означает "мобилизационная экономика" в России

Прежде всего, речь идет о сокращении и сворачивании всех социальных программ. Эти средства должны идти на закупку или производство военной техники: амуниции, снарядов, патронов, дронов. Следовательно, все, что планировали в рамках национальных проектов, инвестиций в ИТ-сектор, сельское хозяйство – все это нужно сократить.

Однако это не означает, что они достаточно быстро построят военное производство. Они просто украдут на нем немного больше денег, чем это делают сегодня,

– заметил Подоляк.

Показательны также заявления секретаря Совбеза России Николая Патрушева. В начале полномасштабного вторжения он грозился поставить Украину на колени, но почти после двух лет войны говорит о необходимости быстро переходить на мобилизационные рельсы. Это может свидетельствовать о панических настроениях, в которых находятся россияне.

Проблемы с мобилизацией в России