Режим чрезвычайного положения: Молдова отреагировала на газовый кризис

Молдавские парламентарии решили ввести в стране режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Он будет действовать в течение месяца, с 22 октября до 20 ноября.

Соответствующее решение приняли после заседания профильной комиссии. Депутаты предложили ввести в Молдове режим чрезвычайного положения, и эту инициативу поддержали.

К теме Чрезвычайная ситуация с газом в областях: Шмыгаль объяснил такие решения

Режим чрезвычайного положения в Молдове

Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила на пленарном заседании парламента. Она попросила ввести режим ЧС, поскольку это позволит обойти некоторые законодательные процедуры и ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Во время режима чрезвычайного положения в Молдове выделят финансы для закупки необходимого объема природного газа. Возможна рационализация потребления этого и других энергоресурсов.

Обо всех изменениях ситуации населению страны обещают сообщать в медиа. Предусмотрены также оперативные инструменты сбора платежей с пользователей за использованный природный газ.

Договоренности с Украиной

Гаврилица отметила, что правительство Молдовы рассматривает все возможные сценарии импорта газа. В частности говорится и об использовании имеющихся межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

Молдавские власти ведут переговоры и с российским "Газпромом". Впрочем, газодобывающая монополия не хочет менять контракт и собирается продлить его исключительно на предыдущих условиях.

Ситуация с газом: последние новости