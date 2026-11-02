Тишина закончилась: что может произойти после эвакуации из Олешек

Российские оккупанты использовали режим тишины в районе Олешек в Херсонской области не только для проведения гуманитарной операции, но и для укрепления своих позиций. В то же время это не означает, что Украина оказалась в принципиально худшем положении, хотя после завершения эвакуации следует ожидать некоторого роста активности врага.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

Россияне использовали паузу для укрепления позиций

По словам Пехньо, укрепление позиций российских военных может быть использовано для возобновления попыток провести атаку на правобережье Херсонской области.

В то же время, подчеркивает обозреватель, украинская сторона понимала, что враг может воспользоваться режимом тишины в военных целях.

Но это не значит, что мы всего этого не видели, это не значит, что мы к этому всему не готовились, это не значит, что произошедшая эвакуация не улучшила наше положение. Сейчас оккупанты не смогут прикрываться мирными жителями, использовать их в качестве своеобразного живого щита, чтобы защитить свои тылы,

– пояснил эксперт.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска воспользовались режимом тишины для ротации подразделений, укрепления позиций, расширения мер по противодействию дронам вдоль маршрутов и активизации логистики, в частности подвоза боеприпасов.

Оккупанты могут активизироваться после перемирия

Обозреватель называет использование гуманитарных пауз Россией циничной практикой. По его словам, подобное уже происходило во время предыдущих перемирий.

В то же время он призывает не воспринимать укрепление российских позиций как неизбежную катастрофу для Украины.

Но интенсивность вражеских атак и попыток высадки на правобережье Херсонской области или общей активности на Днепровских островах, на островах вблизи Херсона, наверное, стоит ожидать, потому что, несомненно, это укрепление позиций оккупантов даст о себе знать после перемирия. Однако, думаю, не стоит делать из этого большую трагедию. Полагаю, ее не произойдет и не должно было произойти,

– считает военный обозреватель.

Итак, после завершения режима тишины украинские военные могут столкнуться с усилением активности противника на отдельных направлениях. Прежде всего речь идет о Днепровских островах и возможных попытках россиян действовать в направлении правобережья.

В то же время, по оценке Пехньо, оснований полагать, что российское усиление автоматически приведет к масштабному наступлению, нет.

Эвакуация из Олешек: что удалось сделать

Режим тишины вблизи Олешек начался 27 октября и продолжался до вечера 1 ноября. Его ввели для проведения гуманитарной операции: доставки помощи и эвакуации гражданских лиц из временно оккупированного города.

Непосредственно в 30 октября в Олешки доставили гуманитарный груз, а желающие гражданские лица имели возможность выехать. Для операции подготовили 25 автобусов, машины скорой помощи и медиков. Часть людей эвакуировали на подконтрольную Украине территорию по сложному маршруту через Россию и Беларусь.

По данным 24 Канала, в целом в ходе операции украинские силы вывезли 167 мирных жителей из опасных районов Херсонской области, среди них 22 ребенка и 21 маломобильного человека. Люди успешно добрались до более безопасных районов области.

Эвакуация имела значение не только как спасение конкретных людей. Как объясняет Пехньо, теперь россиянам сложнее использовать гражданское население Олешек в качестве прикрытия для своих военных позиций.

Что известно об использовании Россией режима тишины

По завершении гуманитарной операции украинская сторона представила доказательства того, что российские войска воспользовались перерывом для военной подготовки. Речь идет о ротации личного состава, укреплении оборонительных сооружений, установке средств защиты от дронов и доставке боеприпасов.

Россия, со своей стороны, заявила, что допускает использование Украиной перемирия для перегруппировки. В Кремле назвали это обычной практикой, при этом не предоставив конкретных данных о действиях российских войск во время паузы.

Таким образом, после завершения гуманитарной операции ситуация в районе Олешек остается напряженной. Украинские военные ожидают возможного усиления российской активности, однако эвакуация гражданских лиц одновременно устранила один из факторов, который оккупанты могли использовать для прикрытия своих действий.