Тайны "Объекта 53": российская ФСО случайно рассекретила "внутренности" резиденции Путина
Федеральная служба охраны России попала в скандал, случайно "засветив" резиденцию Путина в Ново-Огарево. Это одно из самых засекреченных мест на территории страны-агрессора, которое называется "Объект 53".
В этом особняке Владимир Путин живет, проводит совещания Совбеза и другие встречи. Там сделана копия кабинета президента России в Кремле, а также размещен бункер.
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Раскрытие резиденции Путина
Отмечается, в России за хищение средств из этой резиденции Путина осудили группу сотрудников ФСО и бизнесменов. Большинство материалов, понятно, были засекречены. Особенно это касалось части, где подробно описан интерьер и другие "внутренности" "Объекта 53".
Однако СКР и ФСО решило подать на обвиняемых еще и гражданский иск. И в результате этого в открытом доступе без каких-либо пометок "секретно" оказались те самые документы, подробно описывающие резиденцию российского диктатора. Некоторые материалы можно было скачать прямо с сайта.
Таким образом, из секретных документов по "Объекту 53" стало известно, что в помещениях для персону постоянно дежурят четыре врача и 111 охранников. Последние работают в четыре смены по 2 часа.
Для охранников с ФСО прямо на территории, где живет Путин, оборудован тир со стрелковой галереей, длиной 50 метров, помещением для чистки оружия и тому подобное. В комнатах, где принимают пищу обслуга и охрана Путина, постоянно дежурит охрана из четырех человек, видимо, следит, чтобы их всех не отравили. Также прямо в Ново-Огарево расположен кинологический питомник,
– пишет ВЧК-ОГПУ.
По словам СМИ, они имеют двойное назначение. Кроме служебных собак, там находятся и собаки, подаренные Путину, в частности главами других государств.
Документы по "Объекту 53", которые попали в открытый доступ: смотрите фото
Бункеры Владимира Путина
- Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Владимир Путин имеет несколько бункеров. Информация о них известна Главному управлению разведки и постоянно обновляется. В разведке не стали говорить, сколько же бункеров у президента России. Однако Юсов рассказал, что туда не пускают двойников Путина.
- Доподлинно известно, что кроме резиденции в Ново-Огарево, Путин имеет дворец в Геленджике, где также есть бункер. Журналисты The Business Insider писали, что дворцовым комплексом змейкой проходят два сложных тоннеля, служащих жизненно важными сообщениями с подземными структурами. Центральный лифт спускается на потрясающую глубину около 50 метров, обеспечивая доступ к этим туннелям.
- Еще ранее сообщалось, что только в Москве есть по меньшей мере 5 бункеров Путина. Также такие объекты есть в Сибири, Балашихе, Чехове и Калуге.