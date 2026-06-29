Вместо Киева за 3 дня: почему Путин перенес свою резиденцию в Валдаи

OSINT-исследователи "КиберБорошна" сообщили о сносе резиденции Владимира Путина на Валдае. Это может быть связано с личной паранойей российского диктатора, усилившейся за время полномасштабного вторжения.

Такое мнение высказал "24 Каналу" журналист, историк, бывший корреспондент в Москве Дэвид Саттер, отметив, что власти в России действительно постепенно теряют легитимность. Сначала в Кремле стремились захватить Киев за несколько дней, но всё пошло "не по плану".

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Почему Путин перенес свою резиденцию на Валдае?

Журналист отметил, что паранойя российского диктатора проявлялась уже неоднократно. Более того, существует высокая вероятность того, что на публичных мероприятиях выступает двойник Путина. Поэтому история со сносом резиденции не является удивительной.

Это, а также его реакция на возможный удар по параду 9 мая свидетельствуют о том, что сейчас атмосфера в Кремле меняется, уверенность исчезает,

– подчеркнул он.

Российские элиты, глядя на то, как Путин пытается себя защитить, могут также задумываться об этом. Пока неизвестно, как именно это влияет на работу российского властного аппарата, но очевидно, что с каждым новым шагом Украины внутренний кризис в Москве и Санкт-Петербурге усугубляется.

Саттер высказал предположение о причине сноса резиденции Путина: смотрите видео

Напомним, что ещё в начале этого месяца стало известно, что недалеко от резиденции российского диктатора начали устанавливать антидроновые сетки. Их заметили на трассе вблизи города Валдай. Вероятно, что этот процесс начался в 2025 году после операции СБУ "Паутина".