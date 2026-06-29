Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, історик, колишній кореспондент у Москві Девід Саттер, зауваживши, що влада в Росії справді вже поступово втрачає легітимність. Спершу в Кремлі прагнули захопити Київ за кілька днів, але все пішло "не за планом".

Дивіться також "У мене інші плани": Путін заявив, що Київ пропонував обмежити війну 4 областями

Чому Путін зніс свою резиденцію на Валдаї?

Журналіст зазначив, що параною російського диктатора було видно вже неодноразово. Ба більше, існує висока ймовірність, що на публічних заходах виступає двійник Путіна. Тому історія зі знесенням резиденції не є дивною.

Це, а також його реакції на удар можливий по параду 9 травня свідчать про те, що зараз атмосфера в Кремлі змінюється, впевненість зникає,

– наголосив він.

Російські еліти, дивлячись на те, як Путін пробує себе захистити, можуть також замислюватись про це. Поки що невідомо, як саме це впливає на роботу російського апарату влади, але очевидно, що з кожним новим кроком України внутрішня криза в Москві та Санкт-Петербурзі збільшується.

Саттер припустив причину знесення резиденції Путіна: дивіться відео

Нагадаймо, що ще на початку цього місяця стало відомо, що неподалік резиденції російського диктатора почали встановлювати антидронові сітки. Їх помітили на трасі поблизу міста Валдай. Ймовірно, що процес розпочався у 2025 році після операції СБУ "Павутина".