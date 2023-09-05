"Пытались атаковать резиденцию Путина": россияне жалуются на новую атаку беспилотниками
Российским захватчикам постоянно видятся в небе какие-то неизвестные беспилотники, пытающиеся атаковать их города. На этот раз фантазия оккупантов разгулялась, и они заявили, что "дроны пытались ударить по резиденции Путина".
Об этом сообщают российские СМИ. В конце концов россияне, как всегда, отчитались, что "вражеские цели уничтожило отечественное ПВО", передает 24 Канал.
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В России пытались атаковать резиденцию Путина
Пропагандисты отметили, что ночью 5 сентября "неизвестные дроны" попытались атаковать Москву, а также резиденцию президента России. Этот дом Путина расположен вблизи населенного пункта Завидово в Тверской области страны-агрессорки.
В сети также появилось видео якобы сбития этого "вражеского беспилотника". Оккупанты в своем пропагандистском духе рапортовали о "работе ПВО".
Резиденцию Путина пытались атаковать беспилотники: смотрите видео
Кроме того, российские пропагандисты заявили, что дроны также прилетели в Подмосковье. В частности, обломки этих летательных аппаратов якобы упали на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе в Московской области.
Россияне жалуются, что во время пожара было слышно несколько сильных взрывов. К тому же, мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что "ПВО уничтожила беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья".
В Москве ночью было неспокойно
- Российские телеграм-каналы ночью 5 сентября сообщали об очередной "атаке неизвестных дронов" в нескольких регионах страны-агрессорки. Оккупанты утверждали, что все дроны они вроде бы сбили.
- В то же время в российской столице Москве объявили уже привычный для всех план "Ковер". Почти во всех аэропортах Москвы задерживали рейсы из-за якобы "беспилотников, пытающихся атаковать столицу".
- Тем временем Владимир Путин пытается оградить себя от "летучих неизвестных дронов". В сети показали, что у одной из резиденций установили российскую ПВО Панцирь С-1. Подобные комплексы размещены почти по всей Москве, в частности, и на зданиях российских властных органов, а также министерств.