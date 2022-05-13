Резников и Остин обсудили "обеспечение украинцев необходимым потенциалом" для противодействия России
Источник:твитер Ллойда Остина
В ходе очередного телефонного разговора министр обороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым обеспечение украинцев необходимым потенциалом для продолжения противодействия России в войне.
Об этом Ллойд Остин написал в своем твитере. Говорили министры и о ситуации на Востоке Украины.
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Глава Пентагона отметил, что вместе с украинским министром Алексеем Резниковым они координировали американские и международные усилия для оказания помощи в обороне государства. В частности, речь идет об обеспечении граждан Украины необходимым потенциалом для эффективного противодействия государству-агрессору.
Сегодня у меня был очередной телефонный звонок со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Мы обсуждали ситуацию на Востоке Украины, координировали американские и международные усилия по оказанию помощи по безопасности, чтобы обеспечить украинцев необходимым потенциалом для продолжения противодействия агрессии России,
– написал глава Пентагона Ллойд Остин.
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