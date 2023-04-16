Потери Украины меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил потери Украины и России в войне. Глава оборонного ведомства заявил, что потери Украины меньше, чем количество жертв разрушительного землетрясения в Турции.

Резников заявил, что потери Украины "критически меньше российских". Министр обороны отказался назвать точное количество потерь Украины, но сказал, что "общее количество меньше, чем число погибших от землетрясения в Турции".

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Потери Украины критически меньше российских

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – сказал он.

. В Турции в результате масштабного землетрясения, которое произошло в феврале 2023 года, погибли более 45 тысяч человек.

Резников подчеркнул, что главная цель украинского командования – сохранить жизнь солдат. Россия же использует свое войско как пушечное мясо.

"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте ежедневно Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки – членов ЧВК "Вагнера", наемников и бывших преступников. Это варварство", – добавил глава Минобороны.

Украине не нужны войска НАТО

Алексей Резников заявил, что Украине не нужны военные из стран НАТО. По его словам, у Украины достаточно человеческого ресурса.

Он отметил, что украинские военные опытные. В то же время, говорит глава Минобороны, Украине нужно западное оружие, а также обучение военных.

Что известно о потерях России

По состоянию на 16 апреля 2023 года Россия в войне против Украины потеряла 182 070 солдат. Речь идет о полномасштабном вторжении россиян с 24 февраля 2022 года.

Более того, Россия понесла немалые потери в технике: