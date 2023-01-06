Резников рассказал о своем прогнозе, который не осуществился

Россия атакует мирные города и пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины. В украинском правительстве этого не ожидали.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

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"Я в свое время совершил ошибку: понимал, что они будут атаковать, но был убежден, что Кремль не позволит себе так бомбить Украину", – отметил Резников.

Россияне убивают русскоязычных

Особенно удивили министра бомбардировки областей, граничащих с Россией. Речь идет о Харьковщине, Донетчине, где живут многие русскоязычные.

Мне и в голову не приходило, что они с такой яростью будут бомбить Харьков, Мариуполь, Волноваху и Краматорск. Не верил, что так будут стрелять по Киеву. Россияне постоянно рассказывают о Киево-Печерской лавре и своих мечтах. Я был уверен, что этого не будет. Но я ошибся и не боюсь это признать,

– рассказал Резников.

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