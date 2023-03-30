24 марта Евросоюз принял решение передать Украину 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года. Министр обороны Алексей Резников в интервью подчеркнул, что такая помощь от партнеров позволит ВСУ проводить успешные контратаки и выгонять врага с временно оккупированных территорий.
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Почему Украина использует меньше снарядов
Резников заявил, что в условиях войны может ощущаться "голод" на снарядах, однако Украине с их поставкой помогают многие партнеры, в том числе Эстония. Министр считает, что поставлять боеприпасы необходимо до тех пор, пока не наступит мир.
Вместе с тем он отметил, что российские войска могут в сутки выстрелять до 20 тысяч снарядов, когда ВСУ – от 4 до 7 тысяч. Хотя оккупанты заявляют о "безграничных ресурсах", однако и они могут заканчиваться.
Такая разница в количестве выстрелянных снарядов влияет также и на вооружение. Если россияне используют в большинстве устаревшую советскую технику, то в ВСУ на вооружении есть и орудия стандарта НАТО. Это оружие точнее советского, а потому боеприпасов используется гораздо меньше.
По словам Резникова, советской пушке необходимо 10 снарядов, чтобы уничтожить цель. В то время когда западное оружие сможет выполнить задачу всего двумя боеприпасами.
Это не война между маленькой советской армией и большей советской армией. Это две разные армии. Мы более креативны с более современным оборудованием и мышлением. Вот почему мы стараемся использовать меньше боеприпасов,
– заявил министр.
Военная помощь от партнеров: последние новости
- Болгария планирует передать Украине сотни тысяч боеприпасов, которые могут существенно изменить ход войны. Снаряды старого образца стоимостью 175 миллионов евро могут передать потребности ВСУ. Болгария же планирует взять на вооружении новые.
- Правительство Хорватии заявило, что в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8. По имеющейся информации, на вооружение ВСУ может поступить до 14 вертолетов.
- Германия выделит дополнительные 12 миллиардов евро на военную помощь Украине. На эти деньги украинская армия сможет покупать немецкое вооружение.