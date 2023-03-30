24 марта Евросоюз принял решение передать Украину 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года. Министр обороны Алексей Резников в интервью подчеркнул, что такая помощь от партнеров позволит ВСУ проводить успешные контратаки и выгонять врага с временно оккупированных территорий.

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Почему Украина использует меньше снарядов

Резников заявил, что в условиях войны может ощущаться "голод" на снарядах, однако Украине с их поставкой помогают многие партнеры, в том числе Эстония. Министр считает, что поставлять боеприпасы необходимо до тех пор, пока не наступит мир.

Вместе с тем он отметил, что российские войска могут в сутки выстрелять до 20 тысяч снарядов, когда ВСУ – от 4 до 7 тысяч. Хотя оккупанты заявляют о "безграничных ресурсах", однако и они могут заканчиваться.

Такая разница в количестве выстрелянных снарядов влияет также и на вооружение. Если россияне используют в большинстве устаревшую советскую технику, то в ВСУ на вооружении есть и орудия стандарта НАТО. Это оружие точнее советского, а потому боеприпасов используется гораздо меньше.

По словам Резникова, советской пушке необходимо 10 снарядов, чтобы уничтожить цель. В то время когда западное оружие сможет выполнить задачу всего двумя боеприпасами.

Это не война между маленькой советской армией и большей советской армией. Это две разные армии. Мы более креативны с более современным оборудованием и мышлением. Вот почему мы стараемся использовать меньше боеприпасов,

– заявил министр.

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