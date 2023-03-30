24 березня Євросоюз ухвалив рішення передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю підкреслив, що така допомога від партнерів дозволить ЗСУ проводити успішні контратаки й виганяти ворога з тимчасово окупованих територій.
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Чому Україна використовує менше снарядів
Резніков заявив, що в умовах війни може відчуватися "голод" на снаряди, проте Україні з їх постачанням допомагають багато партнерів, зокрема Естонія. Міністр вважає, що постачати боєприпаси необхідно доти, доки не настане мир.
Разом з тим, він зазначив, що російські війська можуть за добу вистріляти до 20 тисяч снарядів, коли ЗСУ – від 4 до 7 тисяч. Хоча окупанти заявляють про "безмежні ресурси", проте й вони можуть закінчуватися.
На таку різницю у кількості вистріляних снарядів впливає також і озброєння. Якщо росіяни використовують у більшості застарілу радянську техніку, то у ЗСУ на озброєнні є і гармати стандарту НАТО. Ця зброя точніша за радянську, а тому боєприпасів використовується значно менше.
За словами Резнікова, радянській гарматі необхідно 10 снарядів, аби знищити ціль. У той час, коли західна зброя зможе виконати завдання усього двома боєприпасами.
Це не війна між маленькою радянською армією та більшою радянською армією. Це дві різні армії. Ми більш креативні з більш сучасним обладнанням та мисленням. Ось чому ми намагаємося використовувати менше боєприпасів,
– заявив міністр.
Військова допомога від партнерів: останні новини
- Болгарія планує передати Україні сотні тисяч боєприпасів, які суттєво можуть змінити хід війни. Снаряди старого зразка вартістю 175 мільйонів євро можуть передати на потреби ЗСУ. Натомість Болгарія планує взяти на озброєнні нові.
- Уряд Хорватії заявив, що найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8. За наявною інформацією, на озброєння ЗСУ може надійти до 14 вертольотів.
- Німеччина виділить додаткові 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні. На ці гроші українська армія зможе купувати німецьке озброєння.