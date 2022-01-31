Резников объяснил идею встречи с министром обороны России

Алексей Резников ранее предполагал возможность встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Однако только при посредничестве партнеров с Запада.

Сейчас министр обороны Украины не исключает такой возможности. Хотя, по его словам, подобной инициативы еще не было.

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Резников: Я готов встретиться и разговаривать

По мнению Резникова, инициативу могут проявить или организовать Евросоюз и НАТО. Даже речь идет о конкретном периоде – феврале 2022 года, когда состоится конференция по безопасности в Мюнхене. Также есть вариант встречи под модерированием министров обороны США и Великобритании.

Почему бы и нет? Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы (Украина – 24 канал) им угрозу. Возможно, задать свои вопросы,

– подчеркнул министр.

Однако, по мнению главы украинского Минобороны, разговаривать с представителями России на этом уровне нет никакого смысла. "Надо, чтобы присутствовали мощные модераторы, посредники того же уровня", – подчеркнул Резников.

Последние заявления Резникова: коротко

Алексей Резников предположил, что Россия не удержит новую оккупированную территорию во время возможной усиленной атаки. Это невозможно из-за опыта и готовности военных Украины.

Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины из Беларуси. Он считает, что все же самая большая угроза таки подстерегает возле восточной украинской границы.

Также глава Минобороны отметил, что все новое оружие иностранные партнеры дали Украине добровольно. Никаких обязательств не было – ни финансовых, ни политических.

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ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, терцелостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.