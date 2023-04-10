Кремль готов убить и 3 миллиона человек, – Резников озвучил планы окупантов

Украинская разведка установила, что российское руководство готово принести в жертву до трех миллионов человек.

Оккупанты не изменили своих подходов. Они руководствуются старой и известной поговоркой: "Бабы еще нарожают". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Россияне готовы терять своих людей

По информации разведки, многие высшие представители Кремля подкрепляют свои стратегические расчеты и планируют бросать в бой еще миллионы россиян.

Мы не пожалеем ни одного, ни трех миллионов, потому что за счет этих потерь мы присоединим половину Украины с двадцатью миллионами и таким образом компенсируем эти потери,

– звучит в Кремле.

Министр обороны привел пример Бахмута. Только на этом направлении Россия теряет убитыми и ранеными около полтысячи солдат.

Резников спрогнозировал, когда закончится война с Россией

Глава Минобороны прогнозирует, что война России с Украиной может завершиться уже в этом году. Однако наше государство не намерено идти на мирные договоренности с кремлевским диктатором.

Резников отметил, что конфликт перерос в войну ресурсов "западного мира против ресурсов оккупантов". Однако Резников считает, что война не может длиться долго.