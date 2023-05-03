Инновационное решение: Резников показал игривую собачку, которая обнаруживает российские снаряды

Украина использует современные технологии не только для боевых действий с российскими войсками, но и для гуманитарных операций. Благодаря роботам Украина разминирует территории.

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал о роли технологий в войне России с Украиной. Он подчеркнул, что важны не только боевые задачи.

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Робот помогает Украине разминировать территории

Министр обороны отметил, что спасательные операции и гуманитарное разминирование территорий – это все убережет жизнь украинцев. Как убеждает Резников, Украина должна и дальше двигаться в этом направлении.

В гуманитарной работе Украине помогают партнеры. Алексей Резников опубликовал видео, где показал один из примеров такой помощи.

В частности, говорится о роботе, который используется для гуманитарного разминирования и других гуманитарных миссий.

Кстати, собачка помимо прочего, невероятно игривая,

– написал Резников.

Резников показал робота, который разминирует украинские земли​: видео

Среди прочего глава Минобороны подчеркнул, что украинцы разительно отличаются от россиян. "В первую очередь – желанием идти в будущее", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что варварская война, устроенная в Украине Владимиром Путиным, "показала необходимость использования современных технологий на фронте".

Резников убеждает, что в этом вопросе Украина не отстает. Глава оборонного ведомства рассказал, что Украина продвинулась в передовых разработках, беспилотных технологиях и АСУ.

"На днях я собственными глазами видел, что "вытворяют" наши ребята. Ну а скорость, до которой их изделия разгоняются, это что-то нереальное – 150 – 170 километров. Наши беспилотные глаза видят врага везде. Разведывательные дроны не дают противнику совершать внезапно действия против наших воинов, а ударными дронами руководят наши асы", – отметил министр обороны.

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