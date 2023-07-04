Резников пообещал, что САУ "Богдана" в ВСУ будет еще больше: есть интересный нюанс

Алексей Резников поделился в твиттере фотографией, как украинские военные обустроили место для обеда на самоходной гаубице "Богдана". При этом он пообещал, что скоро у нас будет больше таких САУ.

Министр обороны подчеркнул, что украинцы очень гостеприимная нация. Свои слова он подтвердил оригинальным фото из быта наших военных.

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Как видим, конструкция украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы "Богдана" предусматривает удобный стол, за которым экипаж сможет вкусно поесть. У нас будет больше таких орудий,

– подчеркнул Резников.



Украинские военные нашли еще одно использование для САУ / Фото с твиттера Резникова

ВСУ могут получить модифицированные САУ

В то же время издание Defense Express обратило внимание на один интересный нюанс. Ранее словацкие СМИ сообщали, что местная частная оборонная компания Konstrukta Defence и украинский Краматорский завод тяжелого станкостроения заключили меморандум о совместной работе над проектом колесной САУ для ВСУ.

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Эта САУ должна быть, по сути, адаптацией артсистемы Eva под требования ВСУ, также в нее планируют интегрировать конструктивные решения от САУ 2С22 "Богдана".

Журналисты предполагают, что разработчиков "Богданы" могут заинтересовать наработки коллег по артиллерийской установке от САУ Eva и по колесной базе на шасси Tatra-815. Однако при этом остается неясным, насколько быстро тогда серийные САУ "Богдана" отправят на фронт, возможно ли сотрудничество со словацкой компанией должно привести к появлению колесной САУ другого типа, с лучшими характеристиками, чем у "Богданы".