Россияне могут получить только первые три буквы в слове "Херсон", – Резников с Юга

3 декабря 2022, 14:57
Читати новину українською

Источник:

Алексей Резников

Алексей Резников во время визита в международный аэропорт Херсон сказал, на что может рассчитывать враг. Министр также показал, как выглядит аэропорт после оккупантов.

Эту информацию Алексей Резников сообщил 3 декабря. В этот день министр обороны побывал в освобожденной Чернобаевке, где и расположен аэропорт.

Читайте также В Херсоне сняли запрет на пересечение Днепра: будут эвакуировать людей с левого берега

Что министр сказал врагам

Алексей Резников показал, как выглядят остатки вывески международного аэропорта Херсон в Чернобаевке.

Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины,
– сказал министр.

Алексей Резников добавил, что многие оккупанты удобряют поля вокруг и уже в этом убедились. Чиновник саркастически пожелал им "успехов".


Министр обороны Украины побывал в Чернобаевке / Фото с твиттера Алексея Резникова

Обратите внимание! Чернобаевка – это село ориентировочно в 10 километрах от Херсона. Там расположен военный аэродром и международный аэропорт. Населенный пункт считают воротами в областной центр.

Кратко об освобожденных Херсоне и Чернобаевке

Автор: Діана Квасневська