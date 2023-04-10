Резников пригласил иностранных пилотов F-16 помочь Украине воевать с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 присоединиться к Силам обороны. Именно эти самолеты наше государство стремится получить от союзников.

Об этом Резников рассказал на совместном брифинге со своим датским коллегой, сообщает 24 Канал. Он прошел 10 апреля в Одессе.

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Резников пригласил в Украину иностранных пилотов

Министр обороны Украины предложил иностранным специалистам, которые имеют желание, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, переданные союзниками, приехать помогать Силам обороны.

Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы поучаствовать (в войне – 24 Канал) Иностранный легион готов открыть дверь,

– подчеркнул Резников.

Украине нужны современные самолеты

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, F-16 – самый распространенный самолет в мире. Их есть 4,5 тысячи. Такие истребители имеют на вооружении 25 стран. Поэтому это самый вероятный вариант для предоставления Украине.

Спикер Воздушных сил отметил, что Украине нужно завоевать преимущество в воздухе, и чтобы наша авиационная техника не уступала российским самолетам.

Силам обороны важна авиационная платформа, а не тип самолета, который могут предоставить партнеры. Это могут быть разные типы истребителей, но они должны быть поколения 4+ и иметь весь спектр вооружений, используемых странами НАТО, в частности:

ракеты типа "Воздух-воздух", "Воздух-поверхность",

крылатые ракеты,

противокорабельные средства,

управляемые авиационные бомбы и так далее.

"Там очень большой спектр. Обладать мощными радарами. Это основные характеристики, которым должны соответствовать современные западные истребители", – объяснил Игнат.

По его словам, для обучения в США выбрали опытных пилотов. Их проверяли на то, как быстро они смогут овладеть современными многоцелевыми самолетами F-16.

По первым оценкам этого тестирования можно заключить, что потребуется меньше времени, чем ранее было заявлено,

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил также рассказал, что американское командование оценило высокую подготовку украинцев. Украинские пилоты могут использовать и другие виды западного вооружения, которые союзники предоставят Украине в будущем.