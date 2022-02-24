Резников призвал украинцев встать в ряды Сил территориальной обороны ВСУ

Алексей Резников призвал украинцев, которые готовы и умеют держать оружие, встать в ряды Сил территориальной обороны ВСУ. Обратиться нужно в бригады и батальоны ТрО в вашем регионе.

Он сообщил, что с собой необходимо иметь только паспорт. Об этом он написал в социальных сетях.

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Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе,

– отметил глава Минобороны.

"Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе", – добавил министр обороны. Больше информации на сайте Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.

Вступление в ТрО: что известно

Закон О Национальном сопротивлении вступил в силу в начале 2022 года.

Согласно ему, в ряды теробороны будет происходить профессиональный и психологический отбор.

Для того, чтобы узнать детали вступления в ТрО, можно обратиться на линию теробороны.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Текст публикации Алексея Резникова:

Уважаемые земляки!

Враг атакует, но наша армия несокрушима.

Украина переходит в режим тотальной обороны.

Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе.

Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе.

С собой нужно иметь только паспорт.

Следите за обновлением информации на сайте Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.