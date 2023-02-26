Резников рассказал какие самолеты нужны Украине для начала контрнаступления

Нужны современные истребители, чтобы поскорее начать освобождать территории от российских оккупантов. Речь идет о F-16, Gripen или Tornado.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что союзники на последнем саммите "Рамштайн" поняли – вопрос времени решающий.

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"Чтобы сломать российское господство в небе над оккупированными территориями и начать контрнаступление, нам нужны F-16, или Gripen, или итальянские Tornado. Неважно какой модели, но чтобы они были современными и имели новейшие радары", – добавил он.

Позиция США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Америка не считает передачу истребителей срочной, передает ABC News. По его мнению, каждый этап войны нуждается в разном оружии. В частности, сразу после полномасштабного вторжения были необходимы противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Впоследствии – артиллерия, чтобы помешать продвижению оккупантов на Востоке страны.

На этом этапе критически важным элементом является способность к наземному маневрированию. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Потому президент говорит о том, что он сосредоточен на этих возможностях. А вопрос о F-16 – это вопрос на будущее, – подчеркнул Салливан.

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