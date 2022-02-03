Резников рассказал, сколько российских военных возле границ Украины
3 февраля 2022 , 14:04Читати новину українською
Источник:Укринформ
Возле границ Украины по состоянию на 3 февраля сосредоточено 115 тысяч российских военных. Такое количество составляет наземный контингент страны-агрессора.
Россия перебрасывает подразделения на полигоны в Крыму и Воронежской области. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
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Сейчас мы наблюдаем за российскими подразделениями, которые насчитывают около 115 тысяч наземного контингента,
– сказал чиновник.
Где сосредоточены российские войска
- В прилегающих к Украине российских регионах;
- на территории Беларуси;
- на временно оккупированном Донбассе;
- в Крыму.
Резников добавил, что 6 российских десантных кораблей из Северного Балтийского флота продолжают переход по Средиземному морю и должны зайти в сирийский порт "Тартус". Министр не исключил, что дальше эти суда могут отправиться в Черное море.
Последние новости о вероятной эскалации:
- В Сенате США готовят превентивные санкции против России. В то же время "разрушительные ограничения" введут уже в случае наступления на Украину.
- Алексей Резников уверен в низкой вероятности значительной эскалации.
- Израиль также отвергает сценарий полномасштабного вторжения. Правительство страны считает, что серьезного вооруженного конфликта между Россией и Украиной в ближайшее время не будет.
- В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия перебросила в Беларусь "наибольшее количество войск со времен Холодной войны". Политик призвал Кремль к деэскалации.
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