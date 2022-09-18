Паляниця – это по-украински: Резников похвастался временными тату, которые подарили внуки

Министр обороны Украины Алексей Резников показал неожиданный подарок, полученный от внуков. Речь идет о наборе временных татуировок. Несколько из которых он сразу нанес себе на руку.

Временными татуировками, подаренными самыми молодыми членами семьи, министр обороны Алексей Резников похвастался в твиттере. Его тело теперь украшают два рисунка. Один с "паляницею", а второй – картой Украины.

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Мы с ними победим, – Резников

От внуков я получил неожиданный подарок: временные татуировки. Маленькое произведение искусства от моих юных украинцев – моих внуков. Мы воюем за них. И мы с ними победим,

– подчеркнул Резников.

Заметим, что министр свой твиттер ведет на английском языке, чтобы его лучше понимали коллеги со всего мира. Он также в заметке объяснил, что за татуировки теперь украшают его тело.

Как отметил министр, "паляниця" – традиционная украинская сдоба. Ну, а изображение с картой Украины, сами понимаете, объяснять никому не нужно. Только можем заметить, что на ней написано: "Моя зона комфорта – 603 548 квадратных километров".

Резников непоколебим в вопросе победы

Напомним, что накануне Алексей Резников опубликовал в своем твиттере сообщение. В нем он подчеркнул, что ни одна "глубокая озабоченность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Более того, она не помешает наказать россиян, совершавших военные преступления. И в этом случае их не защитит даже самый глубокий в мире бункер, подчеркнул министр.

Свою публикацию министр усилил фотосравнением. На одном кадре можно увидеть Владимира Зеленского в окружении защитников Украины. А на втором – диктатора владимира путина во время встречи с шойгу. Между главами государств – пропасть, ведь один настолько боится свой народ, что пытается дистанцироваться от него как можно дальше.

В то же время у путина есть еще одна проблема, которую он никак не может устранить. Речь идет об алкоголизме среди высшего руководства россии. Именно для борьбы с ним он решил обсуждать здоровый образ жизни и "воспитывать" местных князьков.

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