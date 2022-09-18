Тимчасовими татуюваннями, подарованими наймолодшими членами родини, міністр оборони Олексій Резніков похизувався у твітері. Його тіло тепер прикрашають два малюнки. Один з паляницею, а другий – картою України.

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Ми з ними переможемо, – Резніков

Від онуків я отримав несподіваний подарунок: тимчасові тату. Маленький витвір мистецтва від моїх юних українців – моїх онуків. Ми воюємо за них. І ми з ними переможемо,

– наголосив Резніков.

Зауважимо, що міністр свій твітер веде англійською мовою, щоб його краще розуміли колеги з усього світу. Він також у дописі пояснив, що за татуювання тепер прикрашають його тіло.

Як зазначив міністр, паляниця – традиційна українська здоба. Ну а зображення з картою України, самі розумієте, пояснювати нікому не потрібно. Лиш можемо зауважити, що на ній написано: "Моя зона комфорту – 603 548 кілометрів квадратних".

Резніков непохитний у питанні перемоги

Нагадаємо, що напередодні Олексій Резніков опублікував у своєму твітері допис. У ньому він наголосив, що жодна "глибока стурбованість" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. Ба більше, вона не завадить покарати росіян, які чинили воєнні злочини. І в цьому випадку їх не захистить навіть найглибший у світі бункер, підкреслив міністр.

Свою публікацію міністр підсилив фотопорівнянням. На одному кадрі можна побачити Володимира Зеленського в оточенні захисників України. А на другому – диктатора владіміра путіна під час зустрічі з шойгу. Між главами держав – прірва, адже один настільки боїться свій народ, що намагається дистанціюватися від нього якомога далі.

Водночас у путіна є ще одна проблема, яку він ніяк не може усунути. Мовиться про алкоголізм серед вищого керівництва росії. Саме для боротьби з ним він вирішив обговорювати здоровий спосіб життя та "виховувати" місцевих князьків.

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