Дискуссия продолжается, – Резников рассказал о пункте по рождественскому "обращению к Санте"

Решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Очередные воздушные атаки российских оккупантов на мирные украинские города в очередной раз подчеркнули, что одним из главных приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО, отмечает Резников.

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МиГи из Польши существенно усилят оборону

Он подчеркнул, что авиация является предметом постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции.

Важная компонента нашей обороны – воздушные платформы, позволяющие эффективно отвечать на вызовы. В частности, в качестве быстрого ответа, который даст результат в короткие сроки, нам подходят самолеты советского образца,

– заметил министр.

Он поблагодарил словацких партнеров за уже переданные МиГи-29. Резников отметил, что Киев рассчитывает на боевые самолеты из Польши. "Мы благодарим Польшу за каждый элемент поддержки, особенно такой важный, как боевая авиация", – добавил министр.

По словам Резникова, МиГи из Польши существенно усилят оборону, позволят сделать небо над Украиной более безопасным, сохранить жизнь граждан, а также уменьшить разрушение от российских нападений.

Обращение к Санте

"В то же время, стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущества над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии", – сказал министр.

Резников подчеркнул, что дискуссия с партнерами продолжается без пауз.

"Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения в Санту", – отметил Резников.

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