Чергові повітряні атаки російських окупантів на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з головних пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО, наголошує Резніков.

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МіГи з Польщі суттєво посилять оборону

Він наголосив, що авіація є предметом постійного діалогу з партнерами по антикремлівській коаліції.

Важлива компонента нашої оборони – повітряні платформи, які дозволять ефективно відповідати на виклики. Зокрема, у якості швидкої відповіді, яка дасть результат у короткі строки, нам підходять літаки радянського зразка,

– зауважив міністр.

Він подякував словацьким партнерам за вже передані МіГи-29. Резніков зазначив, що Київ розраховує на бойові літаки з Польщі. "Ми дякуємо Польщі за кожен елемент підтримки, особливо такий важливий, як бойова авіація", – додав міністр.

За словами Резнікова, МіГи з Польщі суттєво посилять оборону, дозволять зробити небо над Україною безпечнішим, зберегти життя громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів.

Звернення до Санти

"Водночас стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом. Щоб наші повітряні аси бачили і могли вражати противника на більшій відстані", – сказав міністр.

Резніков наголосив, що дискусія з партнерами триває без пауз.

"Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене. Це останній пункт з мого різдвяного звернення до Санти", – зауважив Резніков.

Польща передала Україні винищувачі МіГ-29