На "Рамштайне" Резникову все пожимали руку и просили "добить гадину", – Арестович
Источник:"В гостях у Гордона"
Страны-союзницы Украины осознанно работают на поражение России в войне. На встрече министров обороны Алексею Резникову все желали победы над агрессором и деоккупации всех территорий.
Об атмосфере на встрече "Рамштайна" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что именно россия стремится навязать мнение, что "Запад устал от Украины".
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Никто от Украины не устал, – Арестович
Никто не устал. Резников специально просил передать, что ему на "Рамштайне" все пожимали руки и говорили "добить гадину",
– рассказал Арестович.
Советник главы ОП добавил: в целом политики этого сказать не могут, однако при личном общении это подчеркивают.
Арестович рассказал о самом худшем сценарии
Арестович отметил, что самый плохой сценарий, который он сейчас видит – это "суета" до следующего лета. Однако, даже в этом случае будет победа Украины. Наименее благоприятный вариант – это зима, проведенная в позиционной войне, однако даже за это время удастся достать много западного оружия.
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Формат "Рамштайн": последние новости
- К "Рамштайну-4", который состоялся 20 июля, присоединится еще больше стран, которые предоставят Украине новое оружие.
- Около 50 государств координируют усилия, чтобы помочь ВСУ. По словам политолога Александра Сушко, это наиболее действенная поддержка, которая может существовать сейчас.
- 11 августа в Копенгагене прошла встреча министров обороны стран Северной Европы. Участники подписали итоговую декларацию и собрали 1,5 млрд евро для Украины.
Смотрите в видео – Арестович о ситуации вокруг Херсона: