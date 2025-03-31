"Истинное лицо русского мира": в Буче убито до 2 тысяч человек и совершено 9 тысяч преступлений

Российская армия своими преступлениями в Буче, что в Киевской области, в 2022 году показала истинное лицо своего "русского мира" всему миру. Оккупанты совершали в общине убийства, пытки и разрушали гражданские здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины Алексея Хоменко в эфире национального марафона.

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Алексей Хоменко рассказал, что только за 30 дней оккупации в Бучанском районе совершено более 9 тысяч военных преступлений. Также оккупанты убили 1 800 мирных жителей, среди которых 43 ребенка, и уничтожили 3 800 зданий.

По результатам расследования данных уголовных производств 178 лицам сообщено о подозрении, а 21 военного преступника осужден.

Весь цивилизованный мир увидел, на что готова диктатура, чтобы уничтожить демократию. Ведь бучанская резня была не случайной. Это спланированная акция, которая не только толерировалась, но и поощрялась руководством России,

– сказал исполняющий обязанности генпрокурора.

Он также заверил, что Украина не остановится на пути привлечения виновных к ответственности. Кроме того, наши правоохранители работают с партнерами для обеспечения ответственности для врага на международном уровне.

"В частности, более 25 стран проводят собственные расследования военных преступлений, есть первые подразделения и даже приговор. Мы продолжаем сотрудничество с Международным уголовным судом, который выдал аресты на 6 представителей высшего военного и политического руководства России. Продолжается совместная работа на базе Евроюст", – отметил Хоменко.

К слову, к 3 годовщине освобождения Бучи в город приехал духовный наставник Дональда Трампа Марк Бернс. Пастор воочию увидел последствия преступлений российской армии и выразил глубокое возмущение и сочувствие.