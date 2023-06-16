Политтехнолог объяснил, почему резолюция ЕС о вступлении Украины в НАТО не имеет смысла

Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять Украину в НАТО после завершения войны. Но это решение Украине ничего не дает.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что НАТО не состоит только из членов ЕС.

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"А если только из членов ЕС – то окей. Фактически призвали своих членов ЕС, которые есть в НАТО, проголосовать "за". Не более этого. Смысл небольшой", – подчеркнул политтехнолог.

Если бы такое решение приняла Парламентская ассамблея НАТО, тогда это имело было бы большее символическое значение.

Чего ждать от саммита Североатлантического альянса

Украина имеет большого союзника – генсека НАТО Йенса Столтенберга. В прошлом году он должен был уйти в отставку, но из-за полномасштабной войны России против Украины его оставили в должности. Ныне есть версия, что Столтенберг может остаться на посту генсека еще на определенный срок.

Политтехнолог отметил, что за время полномасштабного вторжения Столтенберг сменил свою риторику. Мол, теперь Украине нужно отдать все и что НАТО теперь будет всегда ее поддерживать до конца войны с Россией.

Это единственный человек в мире, который сказал, что все страны НАТО точно за принятие Украины. А если он на саммите это повторит? На саммите это будет очень хорошо, если его переизберут еще на определенный срок,

– отметил Михаил Шейтельман.

Политтехнолог верит в то, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе сделают символические шаги по принятию Украины в Альянс.

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Надо декларация

Шейтельман убежден, что Украине необходима декларация от нескольких ведущих стран Североатлантического альянса, которые ее поддержат. Тогда, мол, пойдет процесс. Как это было с декларацией от стран Европейского союза, что впоследствии Украина стала кандидатом в члены ЕС.

"Сейчас нужна декларация Франции, Германии, Великобритании и США о том, что они за то, чтобы Украина стала в перспективе членом НАТО. Если мы это услышим на саммите – этого достаточно", – заявил политтехнолог.

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