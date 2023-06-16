Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що НАТО не складається лише із членів ЄС.

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"А якщо лише із членів ЄС – то окей. Фактично закликали своїх членів ЄС, які є в НАТО, проголосувати "за". Не більше цього. Сенс є невеликий", – наголосив політтехнолог.

Якби таке рішення ухвалила б Парламентська асамблея НАТО, то тоді це мало б більше символічне значення.

Чого очікувати від саміту Північноатлантичного альянсу

Україна має великого союзника – генсека НАТО Єнса Столтенберга. Торік він мав піти у відставку, але через повномасштабну війну Росії проти України його залишили на посаді. Нині є версія, що Столтенберг може залишитися на посту генсека ще на певний термін.

Політтехнолог зауважив, що за час повномасштабного вторгнення Столтенберг змінив свою риторику. Мовляв, Україні треба віддати все і що НАТО тепер буде завжди її підтримувати до кінця війни з Росією.

Це єдина людина у світі, яка сказала, що всі країни НАТО точно за прийняття України. А якщо він на саміті це повторить? На саміті це буде дуже добре, якщо його переоберуть ще на певний термін,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Політтехнолог вірить в те, що у липні на саміті НАТО у Вільнюсі зроблять символічні кроки щодо прийняття України в Альянс.

Для чого Україні треба декларація від країн НАТО: дивіться відео

Треба декларація

Шейтельман переконаний, що Україні треба декларація від кількох провідних країн Північноатлантичного альянсу, які її підтримають. Тоді, мовляв, піде процес. Так, як це було із декларацією від країн Європейського союзу, що згодом Україна стала кандидатом у члени ЄС.

"Зараз треба декларація Франції, Німеччини, Великої Британії та США про те, що вони за те, щоб Україна стала у перспективі членом НАТО. Якщо ми це почуємо на саміті – цього достатньо", – заявив політтехнолог.

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