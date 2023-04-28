У этого решения большие перспективы, – политолог из Вашингтона о резолюции США насчет Украины

Члены Конгресса США 25 апреля представили проект резолюции "Победа Украины". В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

Об этом 24 Каналу рассказал Рамиз Юнус – политолог из Вашингтона. По его словам, первенство президента Джо Байдена на выборах приблизит Украину к желаемой победе.

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США на стороне Украины

Рамиз Юнус пояснил, что представление проекта резолюции – политическое решение. Это должны понимать украинцы и все, кто пытается проталкивать российские нарративы и нарративы других центров, лоббирующих интересы России.

Эта инициатива принадлежит именно представителям обеих партий. На презентации присутствовал и третий президент Украины Виктор Ющенко,

– подчеркнул он.

К тому же все происходило в рамках Хельсинкской комиссии, являющейся самой главной комиссией Конгресса США. В нее входят сразу 20 человек.

"Если сегодня на таком солидном уровне такое заявление делается – это говорит о многом", – убежден политолог.

Впрочем, не стоит акцентировать внимание в начале предвыборной кампании в США.

Почему Байден должен победить на выборах

Рамиз Юнус отметил, что у Украины есть поддержка двухпартийного законодательного органа. Также администрация более эффективно двигается в сторону поддержки Украины, чем это было год назад.

"То, что президент Байден объявил о том, что он начинает свою предвыборную кампанию, я, конечно, с оптимизмом это не воспринимаю в плане того, что он, что Дональд Трамп должны были уже давно сидеть дома с внуками и заниматься ими", – подчеркнул. он.

По его мнению, американцы не очень охотно пойдут на выборы, впрочем, они понимают важность ситуации.

Президент Байден обеспечит победу Украины в этой войне,

– рассказал политолог.

Сейчас исторический шанс для Байдена, который им воспользуется, потому что только при правлении нынешнего главы США Украина сможет одержать победу над Россией.

"У Трампа нет этих возможностей, потому что он не президент и у него нет влияния на Пентагон на разведку и поставку оружия", – отметил он.

К тому же, противостояние России важно не только с точки зрения внутриполитических баталий США, но и престижа Америки в противостоянии с Китаем в глазах ЕС. Так что американцам нужно сейчас показать, на что они способны. Потому что таким шансом могут воспользоваться Великобритания, не входящие в ЕС Турция и другие страны.

Резолюция США по Украине: главное