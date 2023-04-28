Про це 24 Каналу розповів Раміз Юнус – політолог з Вашингтона. За його словами, першість президента Джо Байдена на виборах наблизить Україну до бажаної перемоги.

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США на боці України

Раміз Юнус пояснив, що представлення проєкту резолюції – політичне рішення. Це мають розуміти українці та всі, хто намагається проштовхувати російські наративи та наративи інших центрів, які лобіюють інтереси Росії.

Ця ініціатива належить саме представникам обох партій. На презентації був присутній і третій президент України Віктор Ющенко,

– наголосив він.

До того ж все відбувалося в межах Гельсінської комісії, що є найголовнішою комісією Конгресу США. До неї входить одразу 20 осіб.

"Якщо сьогодні на такому солідному рівні така заява робиться – це говорить про багато чого", – переконаний політолог.

Втім, не варто акцентувати на початку передвиборчої кампанії в США.

Чому Байден має перемогти на виборах

Раміз Юнус зауважив, що Україна має підтримку двопартійного законодавчого органу. Також адміністрація ефективніше рухається у бік підтримки України, ніж це було рік тому.

"Те, що президент Байден оголосив про те, що він починає свою передвиборчу кампанію я, звісно, з оптимізмом це не сприймаю у плані того, що він, що Дональд Трамп повинні були вже давно сидіти вдома з внуками і займатися ними", – підкреслив він.

На його думку, американці не дуже охоче підуть на вибори, втім вони розуміють важливість ситуації.

Президент Байден забезпечить перемогу України у цій війні,

– розказав політолог.

Наразі історичний шанс для Байдена, який ним скористається, бо тільки за правління нинішнього очільника США Україна зможе здобути перемогу над Росією.

"У Трампа немає цих можливостей, тому що він не президент і в нього немає впливу на Пентагон на розвідку та постачання зброї", – зазначив він.

До того ж протистояння Росії важливе не тільки з точки зору внутрішньо політичних баталій США, але й престижу Америки у протистоянні з Китаєм в очах ЄС. Тож американцям потрібно зараз показати, на що вони здатні. Бо таким шансом можуть скористатися Велика Британія, Туреччина, які не входять до ЄС, та інші країни.

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