Почти 100% – за: в россии начали рисовать первые "результаты" псевдореферендумов в Украине

Российские пропагандисты публикуют первые сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты не стесняются и рисуют чуть ли не стопроцентную "поддержку".

Результаты "референдумов", которые публикуют марионеточные СМИ путина, вполне очевидны и прогнозируемы, пишет 24 канал. Оккупанты придумали, что на оккупированных территориях люди "поддержали" вхождение в состав россии.

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Оккупанты объявили первые результаты псевдореферендума

Оккупанты 23 – 27 сентября проводят инсценировку волеизъявления на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На всех захваченных территориях нашей страны российские оккупанты заявляют, что "поддержка" вхождения в состав россии набрала более 97% голосов:

так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "днр": за "вхождение в состав россии" – 98,05% голосов (по данным обработки 16,06% протоколов);

так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "лнр": за "вхождение в состав россии" – 97,79% голосов (по данным обработки 14,07% протоколов);

оккупированная территория Запорожской области: за "вхождение в состав россии" – 98% голосов (по данным обработки 20% протоколов);

оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав россии" – 97,47% голосов (по данным обработки 12% протоколов).

В Херсонской области "подсчитано 100% голосов"

Около 18 часов пропагандисты написали, что за вхождение Луганщины в состав россии после обработки 51,76% протоколов проголосовали 97,93% избирателей на российских участках.

Также пропагандисты сообщили, что "подсчитано 100% голосов" в Херсонской области, где присоединение к россии якобы поддержали 96,75% жителей.

Впрочем, данные, публикуемые российскими пропагандистами, не имеют ничего общего с реальностью и полностью выдуманы. Об этом может свидетельствовать то, что к контрнаступлению ВСУ россия готовилась провести "референдум" на Харьковщине, прописав результат 75%.

Почему результаты "референдума" фейковые

Оккупанты 26 сентября объявили псевдореферендум в Запорожской области состоявшимся. Но в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему это ложь.

Россияне заявили, что "явка избирателей составила 66,43%", однако эти цифры не имеют ничего общего с действительностью.

Население Запорожской области – 1,687 миллиона человек, из них около 750 тысяч проживают в Запорожье, не оккупированном россиянами. В настоящее время область покинуло 80% населения, то есть чтобы получить хотя бы 51% голосов, в имитации волеизъявления должны были бы принять участие все жители оккупированных территорий с правом голоса,

– говорится в сообщении.

В оккупированном Энергодаре пропагандисты устроили фейковое голосование, выдавая массовку за персонал Запорожской АЭС.

Однако в Центре социологических исследований Мелитопольского государственного педагогического университета утверждают, что 87% жителей Энергодара не поддерживают присоединение Запорожской области к россии.

Оккупационные власти на Луганщине тоже уже объявили "рефередум" состоявшимися и даже придумали явку в 90%. Но глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обратил внимание, что в Луганской области банально нет такого количества людей, как придумывают оккупанты – значительная часть населения уехала.

Похожую чушь оккупанты несут на захваченной территории Херсонщины. Там они заявили о явке в 50%, хотя в результате один лишь Херсон покинула половина населения.

Что известно о псевдореферендумах

19 сентября гауляйтеры на оккупированных территориях одновременно объявили о "референдумах". Фейковое волеизъявление решили провести 23 – 27 сентября на фоне успешного контрнаступления ВСУ. Владимир путин пообещал поддержать фейковые "референдумы".

На так называемые "референдумы" россия пригласила фейковых "международных наблюдателей". Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список наблюдателей и передал его СБУ и МИД.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что 30 сентября путин может объявить об аннексии украинских территорий.

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