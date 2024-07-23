Взрывы в порту "Кавказ": Генштаб подтвердил удар и существенное повреждение парома "Славянин"

В Краснодарском крае России 23 июля был удар по порту "Кавказ". К этой атаке причастны Силы обороны нашего государства.

В результате этой атаки по порту Краснодарского края у оккупантов существенно поврежден паром. В Генштабе ВСУ также поделились деталями этой операции.

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Что рассказали в Генштабе об атаке на порт "Кавказ"

В Генштабе ВСУ отметили, что 23 июля группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".

Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" – третий и последний железнодорожный паром, который Россия имела в указанном регионе,

– отметили военные.

Представители Генштаба отметили, что наши защитники продолжают уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру. А также пообещали, что дальше результаты еще будут.

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