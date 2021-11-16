В результате атаки мигрантов на границе: 7 польских полицейских получили ранения

На польско-белорусской границе в результате обострения ситуации с мигрантами пострадали 7 сотрудников полиции. Их пришлось госпитализировать с травмами.

Правоохранители получили травмы во время столкновений с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Об этом полиция сообщила 16 ноября.

На тему Мигранты во время штурма проломили череп польскому полицейскому

7 польских правоохранителей получили ранения на границе

В результате сегодняшних (речь идет о 16 ноября – 24 канал) ранены 7 полицейских,

– рассказали в ведомстве.

Полиция объяснила, что в результате столкновений с мигрантами ранения получили:

полицейский, которого ударили камнем по голове;

женщина-полицейская, получившая травму головы;

5 полицейских с травмами рук и ног.

Всех полицейских госпитализировали. Они получили травмы от брошенных предметов.

На границе Польши и Беларуси ранения получили 7 полицейских: смотрите видео

Кстати, в ведомстве, подводя итог 16 ноября, сообщили, что ситуация на границе контролируемая и серьезные инциденты не зафиксированы.

Ситуация на границе Польши и Беларуси: последние новости

16 ноября полиция Польши сообщала, что мигранты на белорусско-польской границе в Кузнице забросали пограничников камнями. Из-за этого серьезную травму головы получил, по меньшей мере, один правоохранитель. Также пострадал еще солдат, получивший удар камнем в лицо. Ему оказали медицинскую помощь.

В этот же день Польша сообщила, что мигрантов на границе вооружили шумовыми гранатами. Они уже применили их в отношении польских военных.

Перед тем в ночь на 16 ноября на границе Польши белорусские силовики разрушали забор на линии разграничения. Они пытались дать возможность мигрантам нелегально пробраться через границу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис для дестабилизации ситуации в ЕС.

Полный текст: публикация полиции Польши:

В результате сегодняшних нападений ранены 7 полицейских. Среди них полицейский, которого ударили камнем по голове и доставили в больницу; женщина-полицейская с травмой головы доставлена ​​в больницу и 5 полицейских с травмами рук и ног. Травмы были получены от брошенных в нас предметов.