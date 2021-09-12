В результате дождей и оползней: в Пакистане погибли 17 человек, среди них – дети
12 сентября 2021 , 22:17Читати новину українською
Источник:The Times Of India
В Пакистане продолжаются проливные дожди и оползни. В результате непогоды погибли по меньшей мере 17 человек.
Среди погибших есть дети. О жертвах 12 сентября рассказали в полиции страны.
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Из-за непогоды в Пакистане погибли люди
Проливные муссонные дожди и оползни обрушились на районы северо-запада Пакистана утром 12 сентября. Они разрушили дома и убили по меньшей мере 17 человек,
– рассказали в полиции.
Правоохранители также рассказали, что 11 тел нашли среди обломков грязи и кирпичных домов в районе Торгар. Спасатели сообщили, что среди погибших есть дети.
Власти страны заявили, что направили помощь пострадавшему району, но из-за непогоды доставка помощи задерживается. Власти пытаются очистить дороги.Обратите внимание! Сезон муссонных дождей в стране продолжается до середины сентября. Так что подобные случаи – не редки.
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