В результате ракетных обстрелов Винницкой области есть погибшие

Российские войска цинично обстреляли Винницкую область. Из-за ракетных обстрелов оккупантов, к сожалению, есть погибшие.

Количество погибших – неизвестно

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов показал последствия обстрелов села Гавришевка, где работают спасатели.

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Борзов сообщил, что из-за обстрелов россиян есть погибшие. Вместе с тем глава Винницкой ОВА не уточняет количество погибших.

Смотрите видео последствий обстрела россиян в Винницкой области

Оккупанты обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей

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