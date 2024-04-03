Отец погиб на месте: в больнице погиб мальчик, который пострадал от российского обстрела
Источник:Олег Синегубов
Вчера, 2 апреля, около 17:00 оккупанты обстреляли село Новоосиново, что в Купянском районе Харьковской области. 58-летний отец погиб на месте.
11-летний парень с ранениями был госпитализирован в медицинское учреждение, к сожалению, от полученных травм ребенок умер. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Российские войска обстреляли село Новоосиново
Синегубов сообщил, что в результате обстрела села Новоосиново, что в Купянском районе Харьковской области, погиб 11-летний мальчик.
Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице,
– рассказал он.
Председатель ОГА добавил, что российские войска совершили обстрел населенного пункта накануне, 2 апреля. 58-летний отец мальчика погиб сразу после атаки.
Синегубов также рассказал, что примерно 15 населенных пунктов Харьковской области, включая Ветеринарное, Гатище, Плетеневку и другие, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов. Также были объектами авиаударов поселок Синьковка и Липцы.
Обстрелы Харьковщины: последние новости
- 1 апреля в 10 часов утра российские войска совершили авиаудар по городу Купянск. В результате ранена женщина, которой 57 лет. Кроме жилых домов, также повреждено учебное заведение.
- Также в ночь на 1 апреля под ударом врага оказалось пожарно-спасательное подразделение. Вследствие обстрела треть здания пожарного депо была уничтожена. Кроме этого, в результате атаки повреждены окна и ворота фасадной части, а также внутренние перегородки и двери здания.
- Ночью 31 марта российские оккупанты нанесли удар по поселку Боровая. В результате обстрела пострадали мирные объекты, в частности СТО, торговые павильоны и жилое здание. К сожалению, один человек погиб, другой был ранен.