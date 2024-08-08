Зеленский в вечернем обращении прокомментировал боевые действия на территории России

Владимир Зеленский вечером 8 августа записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В видео глава государства прокомментировал боевые действия, которые сейчас продолжаются на территории России.

Кроме того, глава государства в очередной раз поблагодарил наших защитников за работу на фронте. Президент также рассказал о докладах Александра Сырского, Рустема Умерова и Василия Малюка.

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Доклады Сырского, Умерова и Малюка

Зеленский отметил, что в этот день он заслушал уже три доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам президента, доклады были результативными, именно такими, которые нужны нашему государству сейчас.

Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано,

– сказал украинский лидер.

Он также отметил, что украинцы стремятся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время – в условиях справедливого мира. И это будет.

"Сегодня также был доклад министра обороны Умерова по поставкам вооружений и техники нашей армии. Мы работаем над тем, чтобы поставки были неизменно своевременными", – рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что докладывал этому также руководитель СБУ Василий Малюк – об операциях и о деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

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Представление "Армии+" и "Мрии"

Зеленский также поблагодарил всю команду разработчиков нового цифрового государственного сервиса "Армия+".

Представили это приложение. Сейчас важно, чтобы все наши командиры в Силах обороны начали использование – получили необходимые ID, узнали все технические детали. И "бумажную армию" надо оставлять в прошлом,

– отметил глава государства.

Он также отметил, что будут и в дальнейшем развивать нашу Дію – добавлять ей сервисы, и уже скоро заработает "Мрия" – третий элемент государственной цифровой инфраструктуры – для детей и родителей, для учителей и школ.

"Реально для будущего Украины. Украинцы не должны тратить время на устаревшую и никому не нужную бюрократию. То, на что украинцы могут потратить время – с результатами для Украины, – мир видит. Мы держим позиции и добавляем Украине новые возможности", – сказал украинский глава.

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Разговор с международниками об украинской безопасности

Украинский президент также отметил, что он провел длительное совещание с международниками: МИД, Министерством обороны, военными, ГУР, Офисом Президента. Разговор касался нашего взаимодействия с НАТО – целом с Альянсом и, в частности, с соседями в регионе, которые являются членами этой организации.

Очевидно, что вместе мы способны добавить больше безопасности и стабильности нашему региону и всей Европе. И надо эту очевидность перевести в практические шаги, в то, как мы во взаимодействии сможем добавлять друг другу реальной безопасности,

– отметил Зеленский.

Президент сказал, что во время разговора обсудили совместные возможности защиты от ударов российских ракет и дронов. По словам украинского лидера, наша власть работает над реализацией этого, а сам Зеленский поблагодарил всех, кто помогает этот процесс воплощать.