Окрім того, глава держави вкотре подякував нашим захисникам за роботу на фронті. Президент також розповів про доповіді Олександра Сирського, Рустема Умєрова і Василя Малюка.

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Доповіді Сирського, Умєрова та Малюка

Зеленський зазначив, що цього дня він заслухав уже три доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, доповіді були результативні, саме такі, які потрібні нашій державі сьогодні.

Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблено,

– сказав український лідер.

Він також наголосив, що українці прагнуть якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде.

"Сьогодні також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним", – розповів Зеленський.

Президент також відзначив, що доповідав цього дня також керівник СБУ Василь Малюк – про операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців від російських диверсій і спроб замахів усередині нашої держави.

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Представлення "Армії+" і "Мрії"

Зеленський також подякував усій команді розробників нового цифрового державного сервісу "Армія+".

Представили цей застосунок. Зараз важливо, щоб усі наші командири в Силах оборони почали використання – отримали необхідні ID, дізналися всі технічні деталі. І "паперову армію" треба залишати в минулому,

– зауважив глава держави.

Він також зазначив, що розробники будуть і надалі розвивати Дію – додавати їй сервіси; і вже скоро запрацює "Мрія" – третій елемент державної цифрової інфраструктури для дітей і батьків, для вчителів і шкіл.

"Реально для майбутнього України. Українці не мають витрачати час на застарілу та нікому непотрібну бюрократію. Те, на що українці можуть витратити час із результатами для України, – світ бачить. Ми тримаємо позиції й додаємо Україні нові можливості", – сказав український очільник.

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Розмова з міжнародниками про українську безпеку

Український президент також наголосив, що він провів тривалу нараду з міжнародниками: МЗС, Міністерством оборони, військовими, ГУР, Офісом Президента. Розмова стосувалася нашої взаємодії з НАТО – загалом з Альянсом та, зокрема, із сусідами в регіоні, які є членами цієї організації.

Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки й стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, у те, як ми у взаємодії зможемо додавати один одному реальної безпеки,

– зауважив Зеленський.

Президент сказав, що під час розмови обговорили спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів. За словами українського лідера, наша влада працює над реалізацією цього, а сам Зеленський подякував усім, хто допомагає цей процес втілювати.