Подготовка к контрнаступлению ВСУ полным ходом: Жданов оценил результаты "Рамштайна-10"

Десятое заседание "Рамштайн" прошло 15 марта в онлайн формате. Западные союзники увеличивают военную помощь Украине, в том числе в тяжелой технике и системах ПВО.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Эксперт подчеркнул, что подготовка к весеннему контрнаступлению ВСУ сейчас идет успешно.

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Жданов подчеркнул, что уже сейчас много положительных моментов с видеоконференции "Рамштайн-10".

Среди прочего Дания предоставляет Украине пакет военной помощи в 140 миллионов евро. Туда войдет вооружение, которое запросила Украина: боеприпасы для стрелкового оружия и пулеметов, противотанковые мины, ракеты для ПВО.

Швеция предоставляет Украине 10 танков Leopard-2.

В общей сложности девять стран поставляют более 150 танков Leopard-2,

– прокомментировал Жданов.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ

По результатам встречи стало известно, что Норвегия передает Украине 2 системы ПВО NASAMS.

Члены НАТО предоставят Украине больше систем ПВО, бронированной техники и боеприпасов, об этом заявил Йенс Столтенберг.

Однако это будет сделано не под эгидой НАТО, и это существенное замечание, подчеркнул Жданов.

Подготовка к нашему контрнаступлению идет полным ходом, идет формирование частей, подразделений. Идет получение техники и ее освоение. Даже на дальних островах с аборигенами уже, наверное, знают, что ВСУ в конце апреля – начале мая пойдут в контрнаступление.

– резюмировал Жданов.

Жданов о результатах "Рамштайн-10": смотреть видео