Очень четкий сигнал России, – политолог назвал два ключевых достижения саммита G7

В Японии 19 – 21 мая состоялся саммит стран Большой Семерки. На нем также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, встреча G7 уже имеет два положительных сдвига для Украины.

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Запад и дальше будет поддерживать Украину

Игорь Рейтерович объяснил, что самое главное достижение – это то, что партнеры, являющиеся членами Большой семерки, будут поддерживать Украину и дальше.

Это был очень четкий сигнал России в совместном заявлении, что война будет продолжаться до победы Украины и Россия вынуждена будет заплатить за все те убытки, которые она нанесла во время этой войны,

– подчеркнул он.

К тому же следует учитывать, что тональность этого заявления свидетельствует о том, что Большая семерка фактически превысила все ожидания украинской стороны и поразила устойчивость позиции Запада.

Кроме того, во время саммита прозвучала формулировка о необходимости выведения российских оккупационных войск с территории Украины. Это можно расценивать как мощный сигнал Украины.

Истребители в Украине будут

Игорь Рейтерович отметил, что еще один важный момент для украинской стороны в рамках саммита – это расширение двусторонних соглашений, которые позволят Украине существенно нарастить и военно-техническую, и финансовую помощь.

Кроме этого, наконец вопрос коалиции истребителей получил четкий ответ

Очень символично, что именно на заседании Большой семерки это решение уже фактически было окончательно принято,

– добавил он.

Конечно, это сигнал для России. Россияне, кстати, уже в панике и даже начинают делать маразматические заявления по поводу якобы сбития F-16 в Бахмуте.

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