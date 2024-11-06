Победа Трампа на выборах: почему до сих пор нет реакции от демократов

Дональд Трамп набирает 279 голосов выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах президента США. Пока в Демократической партии не комментировали результаты выборов, потому что они совсем не ожидали такого результата.

Международный обозреватель DW Роман Гончаренко предположил 24 Каналу, что реакция демократов будет позже. По его мнению, они ожидали победить и не готовились к победе Трампа.

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"Для демократов это шок. Они не ожидали такого результата. Я думаю, что реакция будет позже. Они, очевидно, рассчитывали на то, что им удастся победить и не готовились к такому сценарию", – сказал он.

Беспорядков не было

Роман Гончаренко отметил, что в день голосования ситуация была относительно спокойной. Были определенные опасения, что будут беспорядки. В частности, в СМИ была паника по этому поводу.

Поскольку победа Трампа более-менее убедительная, не какие-то десятые процента, поэтому, я думаю, и ситуация спокойная. Американские власти тоже пытались сделать ставки на деэскалацию. По крайней мере могу говорить о Вашингтоне,

– подчеркнул международный обозреватель DW.

В день выборов присутствовала полиция на улицах. Однако правоохранители старались держаться в тени, чтобы не вызвать лишнего напряжения в обществе.

Напомним, Дональд Трамп уже назвал себя 47 президентом США и выступил с речью в Палм-Бич перед своими сторонниками. Он пообещал, что его правление станет "действительно золотой эпохой" в истории США.