Россия отрабатывает нападение на Финляндию и страны НАТО, – Iltalehti

Россия готовится к потенциальному нападению на страны восточного фланга НАТО, включая Финляндию. Вероятными целями могут стать стратегические территории, а атака будет носить гибридный характер с привлечением союзников России.

Об этом рассказывает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в Альянсе, сообщает 24 Канал. Вероятными целями могут стать территории, которые ранее принадлежали России, например, регионы до реки Кюмийоки и пролива Пуумала.

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Российский сценарий нападения

По данным источников, во время возможного вторжения России использует значительные силы, включая 14-й армейский корпус, который будет атаковать Норвегию со стороны Мурманска по суше, морю и с воздуха.

В финскую Лапландию может быть высажен десант, а ракетные войска России, развернутые на Кольском полуострове, будут наносить удары по территории Финляндии. В случае нападения Россия будет пытаться создать буферную зону в северной части Лапландии и Норвегии.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что такая атака будет гибридной и будет привлекать не только российские войска, но и силы союзников России, например, военных КНДР или боевиков из "Хезболлы", подконтрольных Ирану.

Реакция НАТО и военные учения

Ранее Альянс провел ряд масштабных учений вблизи границ России. В марте прошлого года НАТО отработало развертывание 20 000 военных в Финляндии и Норвегии. А в прошлом месяце в Финляндии стартовали крупнейшие артиллерийские учения НАТО под названием Lightning Strike 24.

