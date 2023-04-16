Масштабный обмен пленными, враг выпустил 10 ракет по Николаевщине: хронология 417 дня войны
16 апреля 2023, 08:34Читати новину українською
В Украине уже 417 дней идет полномасштабная российская агрессия. Как и в последние месяцы, самая сложная ситуация на Востоке нашего государства. Несмотря на Пасху, Россия продолжает террор украинского населения.
Что происходит на фронте, в тылу, на оккупированных территориях и на международной арене 24 Канал собрал дальше.
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Смотрите видео поздравления Зеленского с Пасхой08:04 Украинские военные уже ликвидировали 182 070 оккупантов. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили 520 захватчиков.08:02 Россияне за прошлые сутки обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Под вражеским огнем находились Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без пострадавших.07:58 За 15 апреля россияне ранили 4 жителей Донбасса. Также удалось установить информацию о 2 погибших и 3 раненых в результате ракетного удара по Славянску.07:56 Россияне обстреляли населенный пункт Гороховской общины Николаевской области. Также обстрелу из ЗРК С-300 подверглась Снигиревская община. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.
В городе Снигирёвка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.07:42 Ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов. Тихо было во всех городах и районах области.07:41 Германия и Южная Корея договорились совместно работать в поддержку Украины. Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной и экономической ситуации в Украине.07:20 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает положительных новостей о самолетах F-16 на следующем "Рамштайне". 11 заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля.06:00 Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.04:30 В ночь Воскресения Христова россияне совершили массированную атаку на Запорожье. В Камышевахе пострадала местная церковь. Разрушениям подверглись и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону.