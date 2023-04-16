Масштабный обмен пленными, враг выпустил 10 ракет по Николаевщине: хронология 417 дня войны

В Украине уже 417 дней идет полномасштабная российская агрессия. Как и в последние месяцы, самая сложная ситуация на Востоке нашего государства. Несмотря на Пасху, Россия продолжает террор украинского населения.

Что происходит на фронте, в тылу, на оккупированных территориях и на международной арене 24 Канал собрал дальше.

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Украина в Пасху провела большой обмен пленными. Домой удалось вернуть 130 наших людей.В результате ночных обстрелов в Николаевской области погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигирёвки. Известно, что Россия обстреляла деревню Павловка.В школах и садах оккупированного Энергодара россияне объявили о принудительной эвакуации, которая продлится до 20 апреля. Детей планируют вывозить в оккупированный Крым.Россия в Пасхальную ночь цинично ударили по временно оккупированному Донецку. Россия обстреляла центр Донецк, в результате чего пострадали Крытый рынок, район "Донбасс Арены", территория возле школы №22 детский сад на бульваре Школьном.В Славянске на месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалом могут находиться 4 человека. Два человека спасены, тела 6 подняты из-под завалов. Известно, что в результате массированного удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.Ночью россияне нанесли авиаудар по окраине пгт Свеса Свеской общины Сумской области. В результате удара было повреждено помещение коммунального учреждения, два человека получили телесные повреждения. Также ударом повреждены два админпомещения.Россияне готовятся к мобилизации на оккупированных территориях. Так называемые районные администрации на временно оккупированных территориях Украины получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военкоматы". В так называемой ЛНР собрались мобилизовать 18-летних. В общины, где военные комиссариаты отсутствуют, для обеспечения плановой работы призывных комиссий будет организована доставка членов комиссий.Россия без успеха наступали вблизи Белогоровки и Дибровы. На участке фронта в Луганской области был уничтожен современный российский танк Т-90 "Прорыв" и другая техника врага.Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Глава государства отметил, что этот праздник – символ победы: добра, правды, жизни.

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Украинские военные уже ликвидировали 182 070 оккупантов. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили 520 захватчиков.Россияне за прошлые сутки обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Под вражеским огнем находились Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без пострадавших.За 15 апреля россияне ранили 4 жителей Донбасса. Также удалось установить информацию о 2 погибших и 3 раненых в результате ракетного удара по Славянску.Россияне обстреляли населенный пункт Гороховской общины Николаевской области. Также обстрелу из ЗРК С-300 подверглась Снигиревская община. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.В городе Снигирёвка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.Ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов. Тихо было во всех городах и районах области.Германия и Южная Корея договорились совместно работать в поддержку Украины. Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной и экономической ситуации в Украине.Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает положительных новостей о самолетах F-16 на следующем "Рамштайне". 11 заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля.Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.В ночь Воскресения Христова россияне совершили массированную атаку на Запорожье. В Камышевахе пострадала местная церковь. Разрушениям подверглись и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону.