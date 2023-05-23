Очень важно, чтобы в Белгороде не было украинцев, – политолог предостерег о возможных угрозах

Российские военные оппозиционеры 22 мая объявили о намерении "освободить" населенные пункты Белгородской области и создать "демилитаризованную зону", чтобы обезопасить Украину от обстрелов с российской территории. В настоящее время они контролируют более 30 квадратных километров Белгородщины.

Эти процессы показательны и не могут не радовать, однако украинцам сейчас важно выдержать холодный ум и не поддаться эмоциям, которые навредили бы в том числе и военной помощи от Запада. Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давидюк.

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"Я бы не переоценивал этот их путь. Пусть они там россияне с россиянами толкутся, им это доставляет удовольствие. Тем более, что россияне – это как раз та натура людей, которые любят, чтобы их били их же домашние. Не просто так и есть фраза "бьет – значит любит"", – прокомментировал Давидюк.

В Украины есть более важные цели

Политолог подчеркнул, что наблюдать за деструктивными процессами в России приятно, однако у Украины есть более важные цели. Задача нашего государства – держать Бахмут, освобождать атомные станции от россиян и получить F-16.

Нам важно сейчас не переиграть и не превратиться в пабодобеседие. Также очень важно, что там нет украинских паспортов, и важно, чтобы их там не нашли,

– подчеркнул Давидюк.

Причина очень проста – если там появятся украинцы, россияне начнут расшатывать эту тему против получения нашим государством западных истребителей.

Западные союзники подчеркивают, что Украина не должна наносить удары по России их оружием. Украине важно не переходить чужую границу, а сосредоточиться на освобождении собственно своих территорий.

Политолог уверен, что саммит в Вильнюсе станет отправной точкой в получении Украиной истребителей F-16. Это то, что сможет жестко переломить войну, больше даже Himars, Patriot и ATACMS. Речь идет о количестве от 70 до 100 самолетов, а это миллиарды долларов. Поэтому сейчас нужно историю с беспорядками в России проходить очень обдуманно и осторожно.

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