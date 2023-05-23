Ці процеси є показовими й не можуть не тішити, однак українцям зараз важливо витримати холодний розум і не піддатися емоціям, які б нашкодили зокрема і військовій допомозі від Заходу. Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк.

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"Я б не переоцінював цей їхній шлях. Нехай вони там росіяни з росіянами товчуться, їм це приносить задоволення. Тим більше, що росіяни – це якраз та натура людей, які люблять, щоб їх били їхні ж домашні. Не просто так і є фраза "б'є – значить любить"", – прокоментував Давидюк.

В України є важливіші цілі

Політолог наголосив, що спостерігати за деструктивними процесами в Росії приємно, однак в України є важливіші цілі. Завдання нашої держави наразі – тримати Бахмут, звільняти атомні станції від росіян та отримати F-16.

Нам важливо зараз не переграти і не перетворитись на "пабєдобєсіє". Також дуже важливо, що там немає українських паспортів, і важливо, щоб їх там не знайшли,

– наголосив Давидюк.

Причина дуже проста – якщо там з'являться українці, росіяни почнуть розхитувати цю тему проти отримання нашою державою західних винищувачів.

Західні союзники наголошують, що Україна не повинна завдавати ударів по Росії їхньою зброєю. Україні важливо не переходити чужий кордон, а зосередитися на звільненні власне своїх територій.

Політолог впевнений, що саміт у Вільнюсі стане відправною точкою в отриманні Україною винищувачів F-16. Це те, що зможе жорстко переламати війну, більше навіть за Himars, Patriot та ATACMS. Мовиться про кількість від 70 до 100 літаків, а це мільярди доларів. Тому зараз потрібно історію із заворушеннями в Росії проходити надзвичайно обдумано та обережно.

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